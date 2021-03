Vor 20 Jahren versenkt

Polizeitaucher suchen im Oberuckersee nach fünf Leichen

30.03.2021, 12:42 Uhr | dpa

Großeinsatz in der Uckermark: Die Polizei sucht in einem See nach mehreren Leichen. Diese sollen dort bereits seit vielen Jahren liegen. Der mutmaßliche Täter hat indes nichts mehr zu befürchten.

Die Polizei in Berlin und Brandenburg erhielt Hinweise, dass fünf Leichen im Oberuckersee nordöstlich von Berlin versenkt wurden. Taucher der Polizei sind am Dienstag in dem Gewässer in der Uckermark im Einsatz gewesen, wie das Polizeipräsidium Brandenburg auf Anfrage mitteilte. Von einem Boot aus stiegen sie ins Wasser und versuchten, die Leichen zu finden, die vor rund 20 Jahren in dem See versenkt worden sein sollen.

Nach Recherchen der "Berliner Zeitung" hatte ein Zeuge die Hinweise an die Berliner Mordkommission gegeben. Der mutmaßliche Mörder, der aus dem Berliner Rotlichtmilieu stammen soll, ist inzwischen tot. "Es sind Bemühungen, damit die Hinterbliebenen Klarheit erfahren", sagte Polizeisprecher Mario Heinemann vom Präsidium in Potsdam. Die Taucher im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind im Auftrag der Berliner Kollegen im Einsatz.

Es ist nicht die erste Suche nach den Toten. Bereits im Januar und im Sommer vergangenen Jahres suchten die Taucher im See nach den Leichen. Wegen schlechter Witterungsverhältnisse wie Eis, früher Dunkelheit und starkem Bewuchs mussten die Taucher mehrmals ins Wasser. Nach Ostern soll es weitere Einsätze geben.