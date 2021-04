Familienstreit vermutet

Bekannter Anwalt in Norwegen erschossen

13.04.2021, 12:39 Uhr | sle, dpa

Er verteidigte Mörder und erlebte die Ermordung seines eigenen Klienten hautnah. Nun ist einer der berühmtesten Anwälte Norwegens selbst ermordet worden – der Täter stammt vermutlich aus der Familie.

In Norwegen ist ein bekannter Anwalt erschossen worden. Der 70-jährige Tor Kjærvik wurde am Montagabend bei Schüssen in einer Wohnung in Oslo getötet, wie die Polizei der norwegischen Hauptstadt am Dienstagmorgen bestätigte. Ein Tatverdächtiger im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wurde demnach wegen Mordverdachts festgenommen.



Er habe eine familiäre Verbindung zu Kjærvik, sagte die zuständige Abteilungsleiterin der Osloer Polizei, Anne Alræk Solem, auf einer Pressekonferenz. Deshalb gehe die Polizei davon aus, dass die Tat in Zusammenhang mit einem Familienkonflikt steht und nicht mit seiner Tätigkeit als Anwalt.

Seine Fälle schlugen hohe Wellen

Kjærvik zählt zu den bekanntesten Strafverteidigern Norwegens. Er galt als ruhig und besonnen. Im Laufe seiner Karriere hat er viele Angeklagte in Kriminalfällen verteidigt, die in seinem Heimatland größere Wellen geschlagen haben.

So wurde einer seiner Mandanten, der wegen Missbrauchs angeklagt war, auf dem Weg ins Gericht erschossen. "Ich hatte nur meinen Klienten zwischen mir und dem Täter und stand plötzlich direkt vor der Waffe. Ich wurde durch eine Glastür auf den Boden geworfen, bevor die nächsten Schüsse kamen", sagte Kjærvik 1995.