Grafschaft Surrey

Mutmaßlicher Baum-Zerstörer gefasst

24.04.2021, 21:44 Uhr | sle, t-online

Um die 60 Bäume sind in den vergangenen Wochen entlang der Themse zerstört worden. Die Polizei suchte lange nach dem Täter. Jetzt wurde ein 24-Jähriger gefasst.

Die englische Polizei hat einen Mann verhaftet, der mutmaßlich um die 60 Bäume illegal gefällt hatte. Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, wurde in einem Van des 24-Jährigen eine Kettensäge gefunden. Es ist vorerst das Ende einer wochenlangen Suche.

Ende März wurden die ersten Bäume entlang der Themse in der englischen Grafschaft Surrey gefällt. Bis zu 60 Stück sollen es insgesamt sein. Eine Anwohnerin, sagte, dass Bäume, die speziell zum Gedenken an verstorbene Angehörige gepflanzt worden waren, ebenfalls angegriffen wurden.

"Die Beamten wurden erstmals am Sonntag, den 21. März, alarmiert, nachdem Anwohner bemerkt hatten, dass über Nacht eine Reihe von Bäumen gefällt worden war. Im Laufe des vergangenen Monats wurden weitere Bäume gefällt, von denen einige quer über die Straße lagen, was zu Behinderungen in der Gegend führte", schrieb die Polizei in einer Mitteilung.

Anwohner bildeten eine Aktionsgruppe und halfen der Polizei bei der Suche nach dem Täter. Sie meldeten ein verdächtiges Fahrzeug. Bei der Durchsuchung wurden dann eine Kettensäge und auch Holzspäne gefunden. Der Mann wurde daraufhin verhaftet. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch unklar.