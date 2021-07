Gewalttat in Bayern

Mann enthauptet Mitbewohner in Obdachlosenheim

26.07.2021, 16:37 Uhr | dpa

Blick auf Regen in Niederbayern: In dieser Stadt ist ein Bewohner eines Obdachlosenheims auf grausame Art getötet worden. (Quelle: imago images)

In einer Obdachlosenunterkunft im niederbayerischen Regen ist ein 52-jähriger Mann zum Opfer einer grausamen Gewalttat geworden. Ein junger Mann hat ihn offenbar erstochen und anschließend geköpft.

Ein 21-jähriger Mann soll in einer Obdachlosenunterkunft im niederbayerischen Regen einen Mitbewohner getötet und ihm den Kopf abgetrennt haben. Gestorben sei das 52-jährige Opfer laut Obduktionsergebnis durch eine Vielzahl von Messerstichen, teilte die Polizei am Montag mit. Es sehe so aus, als habe der Mann zum Zeitpunkt der Enthauptung nicht mehr gelebt.

Der Tatverdächtige war wenige Stunden nach dem Tod des 52-Jährigen am vergangenen Montag festgenommen und später in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht worden. Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern.



Der Beschuldigte habe bisher keine Angaben zur Sache gemacht. Man gehe aber von einem Streit zwischen Täter und Opfer aus.