"Kriminelle Sachbeschädigung"

Haftstrafe für Katzen-Serienmörder

30.07.2021, 13:49 Uhr | dpa

Mit einem Messer hat ein 54-Jähriger in England reihenweise Katzen getötet und verletzt. Nun muss der "Katzenmörder von Brighton" für mehrere Jahre in Haft. Über sein Motiv wird weiterhin gerätselt.

Weil er neun Katzen getötet und sieben weitere verletzt hat, muss ein Mann in England für fünf Jahre und drei Monate in Haft. Ein Gericht im Stadtkreis Brighton and Hove am Ärmelkanal verhängte die Strafe gegen den als "Katzenmörder von Brighton" bezeichneten Mann am Freitag wegen "krimineller Sachbeschädigung". Unter diesen Straftatbestand fallen auch Morde an Haustieren.

Schuldig gesprochen worden war der 54-Jährige, der für eine Sicherheitsfirma arbeitete, bereits vor einem Monat. Er hatte die Katzen zwischen Oktober 2018 und Juni 2019 mit einem Messer attackiert. Die Verbrechen sorgten in Großbritannien für Aufsehen und Empörung. Das Motiv des Mannes ist noch immer unklar.

Überführt wurde der "Katzenmörder" letztlich über Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera, die ein Mann nach einem tödlichen Angriff auf sein eigenes Tier aufgestellt hatte. Darauf ist der 54-Jährige zu sehen, wie er offensichtlich eine Katze angreift. Er wies die Vorwürfe im Verhör zurück, doch die Polizei fand auf seinem Handy unter anderem ein Foto einer getöteten Katze.