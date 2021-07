Polizei warnt vor Masche

Frau von "Wunderheilerin" um 130.000 Euro betrogen

30.07.2021, 16:09 Uhr | AFP

Ein paar Rituale und schon ist die Krankheit passé? Selbsternannte "Heiler" aus Russland kassierten für die abstruse Methode eine enorme Summe von einer 73-Jährigen. Das Landeskriminalamt warnt: Der Betrug hat System.

Eine Frau aus dem rheinland-pfälzischen Kreis Mayen-Koblenz ist von einer selbsternannten Wunderheilerin aus Russland um mehr als 130.000 Euro betrogen worden. Die 73-Jährige sah in einem russischen Fernsehsender eine Werbung einer angeblichen Wunderheilerin und meldete sich bei einer eingeblendeten Telefonnummer, teilte das Landeskriminalamt am Freitag mit und warnte vor dieser Masche.

In mehreren Telefonaten sei der Frau eine Wunderheilung versprochen worden, wenn sie bestimmte Rituale absolviere und Stillschweigen bewahre. Die 73-Jährige glaubte daran und überwies zunächst rund 4.500 Euro. Später übergab sie deutlich höhere Summen in bar an Abholer. Die Polizei warnt eindringlich davor, Geld an selbsternannte Wunderheiler zu übergeben. Betroffene sollten sich bei der Polizei melden.