Verteidigungsministerium kurzzeitig abgeriegelt

Schüsse am Pentagon – ein Polizist offenbar tot

03.08.2021, 20:40 Uhr | sle, t-online

Das Pentagon-Gebäude (Archivfoto): An der Bushaltestelle sollen Schüsse gefallen sein. (Quelle: Yuri Gripas/Reuters)

In der US-amerikanischen Hauptstadt Washington sind offenbar Schüsse gefallen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Verteidigungsministeriums. Zwischenzeitlich wurde es abgeriegelt.

An der Bushaltestelle des Pentagons in der US-Hauptstadt Washington sollen offenbar Schüsse gefallen sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Das amerikanische Verteidigungsministerium schrieb auf Twitter, dass es an der Haltestelle zu einem "Vorfall" gekommen sei. Daraufhin sei das Pentagon abgeriegelt worden. Inzwischen wurde das Ministerium aber wieder geöffnet.

Wie der Nachrichtensender CNN mit Berufung auf Strafverfolgungsbehörden berichtet, ist ein Polizist durch eine Schussverletzung gestorben. Nähere Informationen will das Pentagon am Nachmittag (Ortszeit) bekanntgeben.

Laut Reportern der AP sollen mehrere Schüsse gefallen und mindestens eine Person verletzt worden sein. Die Washington Post berichtet unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr von einem "Akt der Gewalt".

Das Busterminal befindet sich am Parkplatz des Pentagons und ist von außen zugänglich. Auch normale Buslinien führen hier entlang. Das Ministerium teilte mit, es gehe keine Gefahr mehr von dem Ort aus. Dennoch sollte er aktuell gemieden werden.