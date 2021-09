Mordermittlungen in Zwickau

Mann soll Ehefrau und dreijähriges Kind getötet haben

01.09.2021, 09:02 Uhr | AFP

In Sachsen ist ein Mann durch aggressives Verhalten in einer Notaufnahme aufgefallen. Den gerufenen Beamten gesteht der 31-Jährige, dass er seine Frau und sein Kind tötete.

In Werdau bei Zwickau (Sachsen) steht ein 31-Jähriger unter Verdacht, seine Frau und sein Kind getötet zu haben. Der Mann habe sich Dienstagnacht in einer Notaufnahme aggressiv verhalten, weshalb die Polizei gerufen wurde, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Er habe dann gesagt, dass er seiner Frau und dem Kind etwas angetan habe.

Polizei und Rettungskräfte seien zu seiner Wohnung gefahren und hätten dort die 43-jährige Frau und das dreijährige Kind des Mannes tot aufgefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien beide gewaltsam getötet worden, hieß es weiter. Der 31-jährige Mann sei vorläufig festgenommen worden und in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen laufen.