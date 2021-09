Zwei Verdächtige in Paris verhaftet

Räuber machen Millionenbeute bei Überfall auf Luxus-Juwelier

08.09.2021, 02:48 Uhr | AFP

Sie sollen in feinen Anzügen und mit Pistolen bewaffnet den Luxus-Juwelier Bulgari betreten haben: Nach einem spektakulären Raubüberfall in Paris fahndet die Polizei nach weiteren mutmaßlichen Tätern.

Bei einem Überfall auf ein Luxus-Juweliergeschäft hat eine Räuberbande in Paris Beute im Wert von rund zehn Millionen Euro gemacht. Nach Polizeiangaben flüchteten drei der Täter nach den Überfall am zentral gelegenen Vendôme-Platz am Dienstagmittag in einem grauen BMW. Vier weitere Komplizen fuhren demnach auf zwei Motorrollern davon. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden nach einer rasanten Verfolgungsjagd gefasst, nach den weiteren wird noch gefahndet.

Berichten zufolge betraten drei mit Pistolen bewaffnete Personen das Juweliergeschäft kurz vor Mittag. Sie sollen in feine Anzüge gekleidet gewesen sein. Der Überfall galt den Angaben zufolge einer Filiale des Luxus-Juweliers Bulgari.



Einer der Räuber wurde auf der Flucht von einem Polizisten am Bein angeschossen und festgenommen. Ein weiterer mutmaßlicher Täter, der in einem unterirdischen Parkhaus Zuflucht suchte, wurde ebenfalls festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen bewaffneten Bandendiebstahls.