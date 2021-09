An Feld

Neue Details zu gefundenen Leichenteilen in Sachsen

09.09.2021, 13:54 Uhr | AFP

Fund von Leichenteilen in Gornau: Nach einem Bürgerhinweis hatten Polizisten am frühen Nachmittag Teile einer menschlichen Leiche an einem Feld nahe der B 174 gefunden. (Quelle: HärtelPRESS/imago images)

Mysteriöser Fall: Innerhalb von mehreren Tagen waren in Sachsen an verschiedenen Orten Leichenteile entdeckt worden. Nun hat die Polizei neue Informationen mitgeteilt.

Mehrere vor rund zwei Wochen im Erzgebirge in Sachsen gefundene Leichenteile stammen nach Erkenntnissen der Polizei von einem einzelnen Mann. Das teilten die Beamten am Donnerstag in Chemnitz unter Verweis auf gerichtsmedizinische Untersuchungen mit. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist allerdings noch unklar.

Die Leichenteile waren Ende August im Abstand von mehreren Tagen an einem Feld an einer Bundesstraße bei Gornau sowie einige Kilometer entfernt in einem Wald zwischen Amtsberg und Gelenau entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Gewaltverbrechens. Weitere Details waren noch offen.