Mordermittlungen in Hamm

Nach Fund von Frauenleiche – Polizei fasst Tatverdächtigen

20.09.2021, 18:06 Uhr | dpa, aj, t-online

Im nordrhein-westfälischen Hamm hat ein Passant die Leiche einer jungen Frau in einer Grünanlage gefunden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Taucher suchen in einem See nach Beweismitteln.

Nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in Hamm ist ein 27-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden. Die 25-Jährige war am Sonntag tot und nur spärlich bekleidet in einer Grünanlage gefunden worden. Die Obduktion weise auf ein "gewaltsames Todesgeschehen" hin, wie ein Sprecher mitteilte. Weitere Angaben zur Todesursache machte der Sprecher nicht.

Laut Staatsanwaltschaft sollte noch am Abend entschieden werden, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird. Zur Person des Verdächtigen äußerte sich der Behördensprecher nicht. Eine Mordkommission habe ihre Arbeit aufgenommen.

Suche nach Beweismitteln in See

Ein Passant hatte die teilweise unbekleidete Frauenleiche am Sonntagmorgen in der Grünanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts entdeckt. Am Montag suchten Taucher einen kleinen See am Tatort ab, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft schilderte. Man suche nach weiteren Beweismitteln.

Trauer um eine junge Frau: Die Mordkommission in Hamm ermittelt. (Quelle: Guido Kirchner/dpa)



"Bild" zufolge soll die Frau vor ihrem Tod missbraucht worden sein. Ihr Körper weise zudem Stichverletzungen auf. Die Taucher sollten demnach eine mögliche Tatwaffe suchen. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht.

Die Frau habe in der Nacht vor ihrem Tod verschiedene Lokalitäten in der Innenstadt von Hamm aufgesucht, sagte ein Staatsanwalt "Bild". Sie habe dem Bericht zufolge noch ein grünes Partybändchen am linken Handgelenk getragen. Fast zeitgleich mit der Leiche sei etwa 100 Meter Luftlinie entfernt ein Fahrrad auf dem Gehweg gefunden worden.