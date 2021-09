20 Festnahmen in Sizilien

Kinder als Dealer eingesetzt: Mafia-Bande aufgeflogen

20.09.2021, 15:09 Uhr | dpa

Ein Wagen der Carabinieri in Sizilien: Weil sie Kinder als Drogendealer eingesetzt haben sollen, sind in Sizilien 20 Menschen festgenommen worden. (Symbolfoto) (Quelle: agefotostock/imago images)

Sie zwangen zehnjährige Kinder zum Verkauf von Drogen: In Sizilien hat die Polizei eine Mafia-Bande hochgenommen. Aufnahmen von Überwachungskameras hatten die Kriminellen überführt.

In Sizilien ist eine Mafia-Bande, die Kinder im Alter von rund zehn Jahren als Drogendealer eingesetzt hatte, aufgeflogen. Die Carabinieri nahmen am Montagmorgen in der Stadt Catania 20 Leute fest, wie italienische Medien berichteten.



Auf Überwachungsvideos war etwa zu sehen, wie ein Junge von Drogenkäufern auf der Straße Geld entgegennahm und daraufhin mit dem Finger auf die Stelle am Boden zeigte, wo das Rauschgift versteckt war.



Unter den Verhafteten waren nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa auch prominentere Mitglieder eines Mafia-Clans der Cosa Nostra sowie Frauen – etwa die 67 Jahre alte Schwester eines Mafiabosses aus der Stadt am Fuße des Ätna.