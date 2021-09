Mit Giftspritze getötet

Doppelmörder 30 Jahre nach Tat in Texas hingerichtet

29.09.2021, 08:42 Uhr | AFP

Das Gefängnis in Huntsville: Der Doppelmörder Rick Rhoades ist in der Vollzugsanstalt mit einer Giftspritze exekutiert worden. (Quelle: ZUMA Press/imago images)

Vor 30 Jahren tötete Rick Rhoades zwei Brüder im Schlaf und wurde dafür zum Tode verurteilt. Nun wurde der 57-jährige Doppelmörder in einem texanischen Gefängnis hingerichtet.

Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden. Der 57-jährige Rick Rhoades wurde am Dienstagabend (Ortszeit) im Gefängnis von Huntsville mit einer Giftspritze exekutiert, wie die texanischen Behörden mitteilten. Rhoades war 1992 wegen der Tötung von zwei Brüdern zum Tode verurteilt worden.

Den Behörden zufolge hatte er bereits mehrere Haftstrafen verbüßt, als er 1991 in das Haus der Brüder in einem Vorort von Houston eindrang und beide im Schlaf tötete. Daraufhin klaute er seinen Opfern Geld. Einen Monat später wurde er bei einem Überfall auf eine Schule verhaftet. In der Untersuchungshaft gestand Rhoades den Doppelmord.

Außer in Texas hat es in den USA in diesem Jahr bisher nur fünf Hinrichtungen gegeben. Insbesondere seit Pandemiebeginn ist die Zahl der Vollstreckung von Todesurteilen stark zurückgegangen. US-Präsident Joe Biden ist ein Gegner der Todesstrafe.