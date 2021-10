Mann bat Autofahrer zur Kasse

Polizei nimmt falschen Kollegen fest

03.10.2021, 00:44 Uhr | t-online, wan

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild). In Hessen nahmen Beamte einen Mann fest der sich als Polizist ausgegeben hatte. (Quelle: Fotostand/imago images)

Im hessischen Herborn hat die Polizei einen Mann festgenommen, der sich als einer der ihren ausgegeben hatte. Mit einer Uniform und Funkgerät ausgestattet hatte er Autofahrer angehalten und diese abkassiert.

Ein Zeuge hatte am Samstag der Polizei Herbon gemeldet, dass er in der Nacht von einem falschen Polizeibeamten angehalten worden sei. Dieser habe wegen eines angeblichen Geschwindigkeitsverstoßes eine Barzahlung von ihm verlangt. Die sofort herbeieilenden echten Polizisten konnten ihren falschen Kollegen noch an Ort und Stelle festnehmen.



Es handelte sich um einen 20-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Er trug Kleidung ähnlich einer Polizeiuniform der Bundespolizei und führte nach Polizeiangaben neben einer Schreckschusswaffe auch Pfefferspray und ein Funkgerät mit sich. Im schwarzen BMW des falschen Polizeibeamten befand sich im Heck eine Tafel mit der Aufschrift "Bitte folgen", eine LED-Schrift in der Sonnenblende "Stop Polizei" sowie eine Anhaltekelle.



Mehrere Quittungen gefunden

Am Fahrzeug waren die offenbar gefälschte Kennzeichen angebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Erpressung, des versuchten Betrugs, der Amtsanmaßung, des Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Da sich im Fahrzeug mehrere, ausgefüllte Quittungen befanden, ist wahrscheinlich, dass der Festgenommene zuvor mehrfach mit der Masche Erfolg hatte.