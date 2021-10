Polizei veröffentlicht weitere Infos

Auch Deutsche unter den Opfern in Kongsberg

16.10.2021, 18:20 Uhr | t-online, das, dpa

Fünf Menschen wurden am Mittwoch im norwegischen Kongsberg von einem Mann mit Pfeil und Bogen getötet. Nun stellt sich heraus: Eines der Opfer stammte aus Deutschland.

Bei der Gewalttat im norwegischen Kongsberg ist auch eine Deutsche ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes t-online, ohne auf weitere Details einzugehen. Zuvor hatten mehrere norwegische Medien darüber berichtet. Laut den Berichten soll es sich um eine 52-Jährige handeln, die aus Norddeutschland stammte.

Die norwegische Polizei hatte zuvor die Personalien der fünf Todesopfer veröffentlicht: Die anderen Verstorbenen waren demnach zwischen 56 und 78 Jahre alt. Zur Identität der drei Verletzten machten die Ermittler keine Angaben. Sie wurden mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.



Täter handelte offenbar willkürlich



Der zuvor festgenommene Däne hatte laut Polizei mittlerweile zugegeben, am Mittwoch in Kongsberg im Südosten Norwegens fünf Menschen getötet und drei weitere verletzt zu haben. Dabei schoss er unter anderem mit Pfeil und Bogen um sich. "Alles deutet darauf hin, dass er seine Opfer willkürlich auswählte und allein handelte", sagte der Polizeibeamte Per Thomas Omholt auf einer Pressekonferenz am Samstag. Nach Angaben der Polizei hatte er "ein paar Tage" vorher über seinen Anschlag nachgedacht.

Statt der These eines islamistischen Terroranschlags nährten die bisherigen Ermittlungen die Zweifel an der geistigen Gesundheit des Verdächtigen. Am Freitag ordnete ein Gericht Untersuchungshaft in einer medizinischen Einrichtung an.