Unfall nach Kontrolle

Autofahrer flieht vor Polizei und rast gegen Baum – tot

11.11.2021, 12:36 Uhr | dpa

Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild): In Bayern ist ein Mann auf der Flucht vor der Polizei gestorben. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Tödliches Unglück auf einer Autobahn in Bayern: Ein 54-jähriger Autofahrer gerät spätnachts in eine Polizeikontrolle, flieht – und knallt gegen einen Baum. Die Rettungskräfte können nichts mehr für ihn tun.

In Niederbayern ist ein Autofahrer bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle ums Leben gekommen. Der Mann war am späten Dienstagabend bei Postau (Landkreis Landshut) aus bislang ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 54-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, wollten Beamte der Autobahnpolizei den Mann zuvor anhalten und kontrollieren. Daraufhin habe der Fahrer beschleunigt und sei mit zeitweise hoher Geschwindigkeit davongefahren, berichtete die Polizei. Anhaltesignale der Beamten habe der Mann ignoriert.

Wenige Kilometer weiter kam es zu dem tödlichen Unfall. Ein Gutachter und eine Ermittlungsgruppe der Polizei sollen nun die Ursache des Unfalls herausfinden.