Ermittlungen in England

Eltern werden erstochen, während ihre Kinder schlafen

23.11.2021, 19:20 Uhr | dpa

Polizeiabsperrung in Großbritannien: In England sind offenbar die Eltern zweier Kinder ermordet worden. (Symbolbild) (Quelle: Panthermedia/imago images)

Erst waren sie in einen Nachbarschaftsstreit verwickelt, nun sind sie tot: In England sind eine Frau und ein Mann offenbar getötet worden. Ihre beiden Kinder befanden sich während des Verbrechens im Haus.

Bei einem mutmaßlichen Doppelmord sind in England die Eltern zweier kleiner Kinder getötet worden. Die fünf und sechs Jahre alten Söhne des Paares schliefen während des Verbrechens im oberen Stockwerk, wie die Polizei der Grafschaft Somerset mitteilte.



Die 33 Jahre alte Mutter starb an Stichwunden. Auch ihr 36 Jahre alter Ehemann erlitt bei dem Vorfall am Sonntag schwere Verletzungen und wurde tot in dem gemeinsamen Zuhause der Familie in dem Dorf Norton Fitzwarren aufgefunden. Bei dem Mann muss die Todesursache nach Angaben der Polizei aber noch abschließend geklärt werden.

Anwohner berichteten der Nachrichtenagentur PA von einem Nachbarschaftsstreit, in den das Paar zuvor verwickelt gewesen sein soll. Details zu den Hintergründen der Tat wurden aber zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm noch am Sonntagabend zwei Männer im Alter von 34 und 67 Jahren fest, wobei der Ältere später wieder freigelassen wurde.