Schwer verletzt

Deutscher Student in Israel mit Messer angegriffen

01.01.2022, 09:07 Uhr | dpa

Polizeiwagen in Tel Aviv (Symbolbild): In der israelischen Stadt ist ein deutscher Student mit einem Messer angegriffen worden. (Quelle: Bildbyran/imago images)

In der Silvesternacht ist ein Deutscher in Israel mit einem Messer attackiert worden. Er war in einem Club in Tel Aviv. Der 22-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein deutscher Student ist laut der israelischen Polizei bei einer Messerstecherei vor einem Club in Tel Aviv schwer verletzt worden. In der Silvesternacht sei ein Kampf mit mehreren Beteiligten ausgebrochen, in dessen Verlauf der 22-Jährige mit einem Messer verletzt worden sei, teilte die Polizei am Neujahrsmorgen mit.



Der junge Mann lebe in Herzlija bei Tel Aviv und liege nun im Krankenhaus. Die Polizei nahm drei Verdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren fest.