Neue Betrugsmasche

Frau fällt bei TikTok auf angeblichen Schlagerstar herein

05.01.2022, 12:33 Uhr | AFP

Ein vermeintlicher Schlagerstar hat einer Frau auf Tiktok eine schillernde Musikkarriere versprochen. Sie übergab ihm mehrere Zehntausend Euro. Erst danach merkte sie, dass sie Opfer einer neuen Betrugsmasche wurde.

Auf einen vermeintlichen Schlagerstar ist eine 44 Jahre alte Frau aus Oberfranken auf der Plattform TikTok reingefallen und hat dem Mann Zehntausende Euro für ein angebliches gemeinsames Musikprojekt zukommen lassen. Es handle sich um eine neue Masche sogenannter Scammer, die mit erfundenen Geschichten Geld ergaunern, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch in Bayreuth zu dem Fall mit.

Der Betrüger habe im November bei TikTok Kontakt zu der Frau aus dem Landkreis Kulmbach aufgenommen. Er habe sich als prominenter Schlagerstar ausgegeben, sein späteres Opfer umgarnt und mit ihm geflirtet. Dabei habe er der Frau versprochen, mit ihr und anderen Stars ein Musikalbum produzieren zu wollen – für dieses Projekt fehle ihm allerdings Geld.

Nach mehreren Wochen der Kommunikation habe die Frau an den vermeintlichen Sänger mehrere Tausend Euro überwiesen. Danach habe sie am 17. Dezember auch noch am Bayreuther Bahnhof an eine Geldabholerin in bar mehrere Zehntausend Euro für ein weiteres angebliches Musikprojekt übergeben. Erst danach sei der 44-Jährigen bewusst geworden, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war.