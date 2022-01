Amoklauf an Heidelberger Uni

Mann schießt in Hörsaal um sich – ein Opfer erliegt Verletzungen

24.01.2022, 16:06 Uhr | dpa, AFP, t-online, lw

Ein Student hat an der Universität in Heidelberg mehrere Menschen mit einer Waffe verletzt. Eine Person starb an den Folgen, auch der Täter ist tot. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat ein Amokläufer mehrere Menschen angeschossen und verletzt. Eine junge Frau sei ihren schweren Schussverletzungen wenige Stunden nach der Tat erlegen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen. Der Mann habe ihr in den Kopf geschossen.

Der Täter hatte am Montagmittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal bei laufender Vorlesung das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Nach dem Angriff sei der Täter in den Außenbereich gelaufen und habe sich selbst erschossen. Am Montagnachmittag gab die Polizei Entwarnung: "Wir gehen von einem Einzeltäter aus. Derzeit ist keine Gefahrenlage mehr gegeben." Wo genau die Tat auf dem Campus stattgefunden hatte, war zunächst unklar.

Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Er habe mehrere Gewehre bei sich getragen. Er soll selbst Student gewesen sein. Zur Identität der Verletzten und des Toten gab es zunächst keine Angaben.

Auf dem Campus im Stadtteil Neuenheim am nördlichen Neckarufer befinden sich vor allem naturwissenschaftliche Fakultäten der Universität, Teile des Universitätsklinikums und der Botanische Garten.



Aufnahmen aus Heidelberg sehen Sie oben im Video oder hier.

"Wir sind unendlich schockiert"

Nach Informationen von t-online hatten Mitarbeiter und Studierende der Universität sich über WhatsApp-Gruppen vor einem Bewaffneten auf dem Gelände gewarnt, nachdem er gesichtet wurde.

Das Neuenheimer Feld ist derzeit weiträumig abgesperrt. Die Polizei forderte Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben. Die Universität hat ihre Studierenden nach Informationen des SWR per Mail gebeten, derzeit den Bereich nicht zu betreten. Die Polizei richtete für Angehörige eine Hotline unter 0621/174-5055 ein. Für den Abend wurde eine Pressekonferenz angekündigt, die genaue Zeit war noch unklar.

Nach dem Vorfall zeigten sich Studierende fassungslos. "Wir sind unendlich schockiert. Das ist eine Katastrophe, die sich allem Denkbaren zwischen Vorlesungen, Klausuren und Unileben entzieht", sagte Peter Abelmann, Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft, am Montag. Die Nachricht über den Amoklauf habe sich unter den Studierenden wie ein Lauffeuer verbreitet, sagte Abelmann. Einige hätten über Messenger-Dienste direkt über die Tat berichtet.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte, seine Gedanken seien bei den Opfern und Menschen vor Ort. "Danke an die Einsatzkräfte für ihren Dienst." Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) war am Nachmittag auf dem Weg zum Tatort. Sie habe sich zunächst mit Uni-Rektor Bernhard Eitel getroffen und wolle sich nun selbst ein Bild machen, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.