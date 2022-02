Unfall vermutet

Spaziergänger finden toten Radfahrer in Halle

16.02.2022, 08:59 Uhr | dpa, t-online

Die Dölauer Heide (Archivbild): Der leblose Mann lag in dem Waldgebiet am Westrand von Halle neben seinem Rad. (Quelle: Steffen Schellhorn/imago images)

Am Westrand von Halle haben Spaziergänger einen Toten gefunden. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge wohl mit seinem Fahrrad gestürzt.

In Halle bei Leipzig ist eine tote Person gefunden worden. Die Todesursache ist laut Polizei noch unklar. Spaziergänger hatten den 45-jährigen Mann am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Dem Portal "Dubisthalle" zufolge lag der Mann in der Dölauer Heide auf dem Boden, auf dem Hallweg, der durch das Waldgebiet im Westen der Stadt führt. Neben ihm habe ein beschädigtes Fahrrad gelegen.



Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass der Mann möglicherweise nach einem Unfall starb. Vermutlich sei er mit seinem Fahrrad gestürzt. Es gebe keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter.