Trotz Leibwächtern

Merkel wird beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen

25.02.2022, 14:47 Uhr | mk, t-online, dpa

Angela Merkel ist bekannt dafür, am liebsten persönlich einkaufen zu gehen. Doch jetzt ist die Ex-Kanzlerin in einem Berliner Supermarkt Opfer eines Taschendiebs geworden.

Schon als sie noch Bundeskanzlerin war, hat Angela Merkel ihre Einkäufe am liebsten persönlich erledigt. Einmal wurde die CDU-Politikern mit mehreren Flaschen Wein im Einkaufswagen gesichtet. Auch im Ruhestand geht die 67-Jährige regelmäßig in den Supermarkt, begleitet von Personenschützern.

Die konnten nun aber offenbar nicht verhindern, dass ihrem Schützling das Portemonnaie gestohlen wurde, wie "Bild" berichtet. Demnach befand sich der merkelsche Geldbeutel in einer Tasche, die an ihrem Einkaufswagen hing. In einem unaufmerksamen Moment soll die unbekannte Person zugegriffen haben.



"Frau Merkel trägt ihre Einkaufstüten immer selbst"

Der Diebstahl soll sich am Donnerstagvormittag in einem Berliner Supermarkt zugetragen haben. Merkel soll persönlich Anzeige erstattet haben, in einem Polizeirevier an der Friedrichstraße im Bezirk Mitte. Was Merkel diesmal in ihrer Einkaufstasche hatte, ist nicht überliefert.

Bekannt ist aber, dass die Ex-Kanzlerin ihre Einkäufe auch selbst nach Hause trägt. "Frau Merkel trägt ihre Einkaufstüten immer selbst, nicht die Sicherheitsbeamten", sagte 2018 Gert Schambach, Chef der Handelsgruppe, zu dem auch Merkels Stamm-Supermarkt gehört. Wenn sie auf Dienstreise sei, komme ihr Mann, berichtete Schambach damals.



Und weil der Supermarkt im Regierungsviertel liegt, kauften in der Filiale auch zahlreiche Minister ein. "Wir haben viel Politprominenz in dem Laden." Merkel und Co. bekämen aber keine Vorzugsbehandlung. "Das ist alles ganz normal."