Vorfall in Prag

Schüler soll Lehrer mit Machete getötet haben

31.03.2022, 15:06 Uhr | AFP

Vorfall an einer Schule in Prag: Mittlerweile soll der Schüler festgenommen worden sein. (Quelle: CTK Photo/imago images)

Mit mehreren Hundertschaften und einem Hubschrauber suchte die Prager Polizei am Mittag nach einem flüchtigen Schüler. Dieser soll zuvor seinen Lehrer mit einer ungewöhnlichen Waffe getötet haben.

Mit einer Machete hat ein Schüler in Prag einen Lehrer getötet. Der Angreifer sei nach der Tat zunächst geflüchtet, teilte die tschechische Polizei am Donnerstag mit. Mehrere Hundertschaften Polizei und ein Hubschrauber hätten die Suche nach ihm aufgenommen. "Die Polizei hat den Verdächtigen geschnappt", twitterte schließlich Innenminister Vit Rakusan.

Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag in einer weiterführenden Schule in der tschechischen Hauptstadt. Während die Polizei zu dem Täter keine genaueren Angaben machte, gab der Direktor der Schule laut Medienberichten bekannt, dass es sich um einen Schüler handele. Bildungsminister Petr Gazdik sagte bei einem Besuch des Tatortes, der Täter habe offenbar am Vortag einen Streit mit dem getöteten Lehrer gehabt.