Nach Fußballkrawallen

Hunderte Polizisten durchsuchen Wohnungen in Sachsen

13.04.2022, 09:14 Uhr | dpa

Durchsuchungen in Sachsen: Im Stadion waren keine Fans zugelassen, Tausende feierten deshalb im Großen Garten in Dresden. (Quelle: Tino Plunert/dpa)

Großeinsatz in Sachsen: Wegen Ausschreitungen nach einem Fußballspiel hat es in vier Städten Razzien gegeben. Zahlreiche Personen werden des Landfriedensbruchs beschuldigt.

Die Polizei durchsucht seit dem frühen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Dresden, Görlitz, Zwickau und Chemnitz. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am 16. Mai 2021 am Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, wie die Polizei mitteilte. Gegen eine Vielzahl von Beschuldigten werde wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall ermittelt. 300 Polizisten seien bei den Durchsuchungen im Einsatz.

Die Ausschreitungen fanden nach dem Heimspiel des damaligen Drittligisten Dynamo Dresden gegen Türkgücü München statt. Wegen der Corona-Pandemie war kein Publikum im Stadion erlaubt, jedoch fanden sich im nahe gelegenen Großen Garten mehrere Tausend Menschen ein, um den Aufstieg der Dresdner in die 2. Bundesliga zu feiern. Noch während des Spiels griffen gewaltbereite Fans Polizisten mit Pyrotechnik an.