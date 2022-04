Schusswaffenbesitz vermutet

Spezialeinheit überwältigt mutmaßliche Erpresser

19.04.2022, 01:20 Uhr | t-online, wan

Ein Blaulicht auf einem Streifenwagen (Symbolbild): in Konstanz und haben eine Spezialeinheit der Polizei vier Personen fest. (Quelle: Fotostand/imago images)

In Konstanz hat am Montagmorgen ein Spezialkommando der Polizei vier Personen festgenommen. Hintergrund war offenbar die Erpressung eines 19 Jahre alten Opfers.

Spezialkräfte der Polizei haben zusammen mit weiteren Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei am Ostermontagmorgen Konstanz drei junge Männer und eine Jugendliche festgenommen. Hintergrund war offenbar die eine Erpressung eines 19 Jahre alten Opfers in der Nacht zuvor, bei der mutmaßlich Drogengeschäfte und eine Schusswaffe eine Rolle spielten.

Die Polizei hatte frühen Montagmorgen den Hinweis erhalten, dass sich die Gruppe der Verdächtigen in einer Wohnung in der Fürstenbergstraße in einer dortigen Pension aufhielten. Wegen des Hinweises auf eine Schusswaffe mussten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und mehrere Beamte der Kriminalpolizei angefordert und aus Sicherheitsgründen der Bereich um das Haus abgesperrt werden.



Kurz vor der Mittagszeit wurden dann drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, sowie die 17 Jahre alte Jugendliche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz festgenommen. Alle vier leisteten keine Gegenwehr. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.