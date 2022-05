47-Jähriger nach Polizeieinsatz gestorben – Polizei äußert sich

Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in Mannheim wird der Einsatz vor allem in den Sozialen Medien heftig kritisiert. Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) verurteilte Hass- und Hetzbotschaften in den Sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Vorfall scharf. Die Staatsanwaltschaft kĂĽndigte fĂĽr den Lauf des Tages eine Mitteilung an.