Niedrige Wasserst├Ąnde haben in einem See in den USA ein Fass mit einer Jahrzehnte alten Leiche freigelegt. Die Polizei erkl├Ąrte am Montag, dass Bootsfahrer in dem Stausee Lake Mead in der N├Ąhe von Las Vegas das rostige Fass mit menschlichen ├ťberresten im Schlamm entdeckt hatten. Aufgrund pers├Ânlicher Gegenst├Ąnde bei der Leiche gehen die Beamten davon aus, dass der noch nicht identifizierte Mensch in den 1980ern get├Âtet worden sein muss.