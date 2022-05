Weil er fĂŒr Israel spioniert haben soll, will der Iran offenbar bereits in wenigen Tagen einen Mediziner aus Schweden töten lassen. Die schwedische Außenministerin fordert die Freilassung des Mannes.

Der Katastrophenmediziner und Dozent war 2016 bei einem Besuch in Iran verhaftet worden, weil er fĂŒr den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet haben soll. Ein Revolutionsgericht verurteilte ihn deshalb zum Tode. Das Urteil wurde 2017 vom Obersten Gerichtshof bestĂ€tigt. Ein Jahr spĂ€ter erhielt J. die schwedische StaatsbĂŒrgerschaft. Er sitzt seit seiner Verhaftung im berĂŒchtigten Evin GefĂ€ngnis in Teheran.

Nach EinschĂ€tzung von Beobachtern in Teheran steht der Fall in Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren in Schweden gegen den Iraner Hamid N. Dem ehemaligen Justizbeamten wird vorgeworfen, an Massenhinrichtungen und Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. N. droht lebenslange Haft. Das iranische Außenministerium bezeichnete das Verfahren gegen ihn als "politische Show". Anfang der Woche wurde deshalb der schwedische Botschafter einbestellt.