Ein Mann ist in den USA angeklagt worden, weil er seine Mutter w├Ąhrend eines Angelausflugs ermordet haben soll, um das Erbe seiner Familie anzutreten. Einer Mitteilung des US-Justizministeriums vom Dienstag zufolge soll der 28-j├Ąhrige Nathan C. aus dem Bundesstaat Vermont das Boot mit der Leiche seiner Mutter bereits im Jahr 2016 vor der Nordostk├╝ste der USA versenkt haben.

Gro├čvater wurde 2013 erschossen

Der Verd├Ąchtige wurde jedoch erst am Dienstag deshalb verhaftet. Laut einer separaten Anklageschrift hatte C. 2013 auch seinen Gro├čvater John Chakalos in dessen Haus im Bundesstaat Connecticut erschossen. Der Mord an der Mutter diente demnach dem Plan, an den Nachlass des Gro├čvaters, zu dem auch Stiftungen geh├Âren, zu kommen.