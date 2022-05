Toter bei Polizeieinsatz in Mannheim – Mann starb nicht durch Beinschuss

Erneut ist ein Mann bei einem Polizeieinsatz in Mannheim ums Leben gekommen. Zunächst deutete alles darauf hin, dass er an den Folgen eines Beinschusses durch einen Beamten starb. Doch diese Annahme war wohl falsch.

Der Tod eines 31-Jährigen nach einem Polizeieinsatz in Mannheim ist nicht durch einen Polizeischuss ins Bein verursacht worden. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Mittwoch mitteilten, starb der Mann am Vortag durch Herz-Kreislauf-Versagen und hohen Blutverlust. Insbesondere eine Stichverletzung im Bereich des Schlüsselbeins habe zu massiven Blutungen geführt, so lautet das vorläufige Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin Heidelberg.