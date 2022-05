Messerattacke in Zug: Kein Terroranschlag

Nach der Amoktat eines 31-J├Ąhrigen in einem Regionalexpress in Nordrhein-Westfalen ist der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts der gef├Ąhrlichen K├Ârperverletzung und des versuchten heimt├╝ckischen Mordes in drei F├Ąllen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Samstag mit.