Die Corona-Pandemie hat auch zu einem Anstieg der Opfer von hĂ€uslicher Gewalt in Deutschland gefĂŒhrt. Laut einem Medienbericht gab es 2021 noch mehr polizeilich registrierte FĂ€lle als im Vorjahr.

Die Zahl der Opfer von hĂ€uslicher Gewalt in Deutschland ist im zweiten Jahr der Corona-Pandemie gestiegen. 2021 wurden fast 161.000 Opfer polizeilich registriert, wie die "Welt am Sonntag" ("WamS") unter Berufung auf eigene Recherchen bei Innenministerien und LandeskriminalĂ€mtern in den 16 BundeslĂ€ndern berichtete. Das entspreche einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenĂŒber dem Jahr 2020.