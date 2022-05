Brand in Restaurant: 13 Deutsche auf Mallorca festgenommen

In einem Restaurant am Ballermann ist es zu einem Brand gekommen. Mehrere Deutsche stehen im Verdacht, f├╝r das Feuer verantwortlich zu sein. Eine Person wurde verletzt, der Schaden ist hoch.

Die Polizei hat auf Mallorca 13 deutsche Urlauber festgenommen, weil sie einen Brand in einem Restaurant unweit des Ballermanns ausgel├Âst haben sollen. Sie h├Ątten auf dem Balkon ihres Hotels gefeiert und dabei Zigarettenkippen auf das Vordach aus Schilfrohr der Gastst├Ątte "Why Not" im Erdgeschoss geschnippt. Das Dach fing am Freitagnachmittag Feuer. Woher in Deutschland die Festgenommenen stammen, blieb zun├Ąchst unklar. Nach Angaben der deutschen Wirtin Alice Klotz entstand etwa 150.000 Euro Schaden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die "Mallorca Zeitung" schrieb.