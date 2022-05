Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas kritisieren Augenzeugen das Vorgehen der Polizei. Angesichts der zögerlichen Reaktion der OrdnungshĂŒter wollten sie selbst eingreifen, berichtet einer.

Mindestens 40 Minuten hat der Amoklauf an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas am Dienstag nach ersten Erkenntnissen gedauert. Erst dann wurde der TĂ€ter von Polizisten erschossen. HĂ€tte das Massaker eher gestoppt werden – und hĂ€tten damit Leben gerettet werden können? Diesen Vorwurf erheben nun Augenzeugen in US-Medien. 21 Menschen, darunter 19 Kinder, wurden vom SchĂŒtzen getötet.