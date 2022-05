In Waren in Mecklenburg-Vorpommern hat ein 20-JĂ€hriger auf eine Gruppe Passanten angegriffen. Mit einem Schwert verletzte er mindestens eine Person. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern.

Ein Mann hat in Waren in Mecklenburg-Vorpommern eine Gruppe Passanten angegriffen. Mindestens eine Person wurde nach Zeugenaussagen an der Hand verletzt, wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Die Ermittler suchen nach weiteren möglichen Opfern.