Fast alle sitzen noch in Untersuchungshaft: Im Fall der 13 jungen MĂ€nner, die der Brandstiftung auf Mallorca bezichtigt werden, gibt es neue Entwicklungen. Es geht um mehrere Hunderttausend Euro.

Die Familien der 13 wegen Brandstiftung auf Mallorca verdĂ€chtigten deutschen Urlauber haben nach Angaben ihres Rechtsanwalts 500.000 Euro fĂŒr die Solidarhaftung zusammengelegt. Das Geld werde in KĂŒrze bei der spanischen Justiz hinterlegt, teilte Anwalt Raban Funk aus dem niedersĂ€chsischen Stolzenau mit.

Damit wollten die TatverdĂ€chtigen, von denen am Dienstag noch zwölf in Untersuchungshaft saßen, ihre Kooperationsbereitschaft bekrĂ€ftigen, schrieb der Anwalt in einer Mitteilung. Die Summe hatte der spanische Untersuchungsrichter festgesetzt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Deutschen um MĂ€nner im Alter von zwischen 24 und 29 Jahren, die einem Kegelclub aus MĂŒnster angehören.