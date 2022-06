Aktualisiert am 07.06.2022 - 19:49 Uhr

Erst betĂ€ubte er seine Kinder, dann erwĂŒrgte er sie: In Kroatien hat ein Gericht ein Urteil wegen dreifachen Mordes gefĂ€llt. Der Angeklagte hatte seine Tat gestanden.

Ein kroatisches Gericht hat einen Österreicher, der im vergangenen September in Zagreb seine drei Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren getötet hatte, zu 50 Jahren GefĂ€ngnis verurteilt. Der Prozess vor dem Bezirksgericht in Zagreb fand am Dienstag zur Wahrung der WĂŒrde der Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie kroatische Medien berichteten. Der 57-jĂ€hrige Mann bekannte sich schuldig, weshalb das Verfahren nur zwei Stunden dauerte. Das Urteil ist noch nicht rechtskrĂ€ftig.