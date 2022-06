"Er hÀtte gerettet werden können"

Ermittler untersuchen derzeit, ob Kinder und Lehrer bei einem frĂŒheren Eingreifen der Polizei hĂ€tten gerettet werden können. Die Faktenlage scheint in dieser Frage bereits erdrĂŒckend: Kurz nach der Befreiung aus der Schule starb ein Lehrer in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus, drei Kinder starben in nahe gelegenen KrankenhĂ€usern, berichtet die "New York Times" weiter.

"Er hĂ€tte gerettet werden können", sagte Leonard Sandoval, Großvater eines getöteten ZehnjĂ€hrigen, dem Blatt. "Die Polizei kam erst nach mehr als einer Stunde. Er ist verblutet."

Ein 18 Jahre alter SchĂŒtze hatte vor zwei Wochen an einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Der Angreifer verschanzte sich mit den SchĂŒlern und Lehrerinnen in zwei miteinander verbundenen KlassenrĂ€umen und richtete dort das Blutbad an.

Gefangene Kinder riefen den Notruf

Am Mittwoch hatte bereits bei einer bewegenden Anhörung im US-Kongress eine SchĂŒlerin von ihren traumatischen Erlebnissen bei dem Massaker an ihrer Grundschule berichtet. Die elfjĂ€hrige Miah Cerrillo erzĂ€hlte in einem zuvor aufgezeichneten Video, wie der SchĂŒtze ihre Lehrerin und mehrere MitschĂŒler vor ihren Augen erschoss.