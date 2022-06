Bericht: Bewaffneter Polizist ließ Uvalde-Täter gehen

Beamte fĂŒhlten sich angegriffen

Amoklauf in Texas : Uvalde-TĂ€ter gelangte wohl durch unverschlossene TĂŒr in Grundschule

Ermittler untersuchen noch, ob Kinder und Lehrer bei einem frĂŒheren Eingreifen der Polizei hĂ€tten gerettet werden können. Die Faktenlage scheint in dieser Frage bereits erdrĂŒckend: Kurz nach der Befreiung aus der Schule starb ein Lehrer in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus, drei Kinder starben in nahe gelegenen KrankenhĂ€usern, berichtete die "New York Times" schon vor Wochen.