In der US-Hauptstadt Washington D.C. ist ein Jugendlicher erschossen worden, drei weitere Menschen wurden verletzt. Das teilte der ├Ârtliche Polizeichef, Robert Contee, in der Hauptstadt mit. Vorausgegangen war ein Stra├čenfest, das laut Polizei nicht genehmigt war. Laut Contee war das Opfer 15 Jahre alt. Das Stra├čenfest fand am sogenannten Juneteenth statt, einem Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung schwarzer US-Amerikaner vor der Sklaverei.