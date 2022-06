Gabby Petito: Anwalt veröffentlicht Notizen von Mörder

Vom Mörder der Amerikanerin Gabby Petito sind letzte Aufzeichnungen vor seinem Tod veröffentlicht worden. Das berichtet unter anderem der amerikanische Nachrichtensender CNN . Demnach hat der Anwalt des TÀters, Petitos Freund Brian Laundrie, acht Seiten aus einem Notizbuch des Mörders veröffentlicht. Die Unterlagen wurden im vergangenen Oktober nach dem Selbstmord von Laundrie im US-Bundesstaat Florida gefunden. Die Aufzeichnungen sollen in Absprache mit dem FBI und dem Anwalt von Petitos Familie freigegeben worden sein.

Der Fall der getöteten Petito erlangte weltweit Aufmerksamkeit. Die 22-JĂ€hrige war im vergangenen Sommer bei einer gemeinsamen Reise mit Laundrie durch Amerika verschwunden. Ihre Leiche wurde im September in Wyoming gefunden. Wenig spĂ€ter nahm sich Laundrie das Leben. Ermittler hatten im Januar verkĂŒndet, dass der 23-JĂ€hrige in Notizen, die sich am Ort seines Suizids befanden, den Mord gestanden hatte.