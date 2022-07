Schüsse in Kopenhagen: Tatverdächtiger wird in Psychiatrie eingewiesen

Schüsse in Einkaufszentrum Kopenhagener Tatverdächtiger wird in Psychiatrie eingewiesen Von afp , dpa , joh , lib Aktualisiert am 04.07.2022 - 15:15 Uhr Lesedauer: 4 Min. Bluttat in Kopenhagener Einkaufszentrum: In der dänischen Hauptstadt sind Schüsse gefallen. (Quelle: Reuters)

Nach den Schüssen in einem Einkaufszentrum ist das Entsetzen in der dänischen Hauptstadt groß. Nun hat die Polizei den Stand der Ermittlungen mitgeteilt.

Noch immer sind viele Fragen offen, doch nach und nach werden mehr Details über den Amoklauf am Sonntagnachmittag in Kopenhagen bekannt. Es handele sich aller Voraussicht nach nicht um einen Terrorangriff, sagte Chefinspekteur Søren Thomassen am Montag. Drei Menschen waren von einem Einzeltäter getötet worden.

"Es gibt keine Hinweise in den Ermittlungen, Dokumenten oder Zeugenaussagen, die belegen könnten, dass es sich um Terror handelt", so Thomassen. Der Täter habe offenbar auf zufällig ausgewählte Opfer gefeuert. Unmittelbar nach der Tat nahmen Beamte einen 22 Jahre alten Dänen fest.

Dieser wird für 24 Tage in eine geschlossene psychiatrische Abteilung eingewiesen. Das berichteten dänische Medien übereinstimmend aus der Anhörung des Tatverdächtigen am Montag. Somit müsse der Tatverdächtige die Untersuchungshaft in der Psychiatrie verbringen. Die Staatsanwaltschaft in Kopenhagen wirft dem Tatverdächtigen des Amoklaufs vorsätzliche Tötung und versuchte Tötung vor, wie es weiter hieß.

Drei Tote, vier Verletzte

Der Täter habe an zwei Stellen in dem Einkaufszentrum geschossen, berichtete die Polizei. Dabei starben ein 47-jähriger Mann mit russischer Staatsbürgerschaft, der in Dänemark lebte, sowie zwei 17 Jahre alte dänische Jugendliche, ein Mädchen und ein Junge. Zudem wurden mindestens vier Menschen verletzt: eine 40-jährige und eine 19-jährige Dänin sowie ein 50-jähriger Mann und eine 16-jährige Frau aus Schweden.