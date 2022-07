Amoklauf nahe Chicago: Großvater inmitten seiner Familie erschossen

In dem US-Bundesstaat Illinois sind am Montag bei einer Parade mindestens sechs Menschen erschossen worden. Nun werden erste Details ĂŒber die Opfer bekannt.

Mindestens sechs Menschen sind am Montag in der NĂ€he der Großstadt Chicago getötet worden. Einer von ihnen war Nicolas Toledo. Er war mit seiner Familie zur Parade gekommen, erzĂ€hlt seine Enkeltochter Xochil Toledo der "Chicago Sun Times".

Der 70-jĂ€hrige Nicolas Toledo sei von drei Kugeln getroffen worden und noch auf der Straße gestorben. "Er hat uns allen das Leben gerettet", sagt seine Enkelin. Die Kugeln hĂ€tten ihren Freund, sie selbst oder ihre Cousins getroffen. "Wir standen alle unter Schock", sagte Xochil Toledo. "Wir haben geweint. Wir konnten nicht glauben, was alles passiert war. Wir konnten nicht atmen." Ihr Vater habe noch versucht, den Großvater zu schĂŒtzen, sei dabei selbst am Arm getroffen worden. Auch ihrem Freund sei in den RĂŒcken geschossen worden, als sie versuchten, zu fliehen.