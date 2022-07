USA: Kleinkind verliert bei Bluttat in Highland Park beide Elternteile

"Im Alter von zwei Jahren wurde Aiden in die unvorstellbare Situation gebracht, ohne seine Eltern aufzuwachsen", hieß es in dem Aufruf. Nun habe der Junge einen langen und schweren Weg vor sich, "um StabilitĂ€t zu finden und schließlich das Leben als Waise zu meistern".

Attentat am UnabhĂ€ngigkeitstag : "Er hĂ€tte das nie in die HĂ€nde bekommen dĂŒrfen"

Frau teilt Bild von Schusswunde

Das Attentat hat die Debatte ĂŒber Waffengewalt in den USA neu entfacht. Eine Frau teilte auf Twitter ein Bild ihrer Wunde, die sie von dem Attentat davongetragen hatte. Nach eigenen Angaben war sie mitten in die Schießerei geraten. "Ich habe mich auf dieser Parade 18 Jahre lang sicher gefĂŒhlt", schrieb sie. "Heute wurde ich von einer Kugel getroffen und nichts wird sich in Amerika Ă€ndern – das ist lĂ€cherlich."

In den USA kommt es immer wieder zu Massenschießereien. Erst Ende Mai richtete ein 18 Jahre alter SchĂŒtze an einer Grundschule in Texas ein Massaker an. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC wurden 2020 landesweit fast 20.000 Menschen erschossen – mehr als 50 pro Tag. Die Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive registrierte seit Anfang des laufenden Jahres schon 313 Angriffe mit Schusswaffen, bei denen es mindestens vier Opfer gab.