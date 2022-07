Expertenbericht offenbart grobe Fehler bei Uvalde-Schulmassaker

21 Menschen tot Experten offenbaren grobe Fehler bei Uvalde-Schulmassaker Von dpa 07.07.2022 - 07:39 Uhr Lesedauer: 2 Min. Don McLaughlin, BĂŒrgermeister in Uvalde: Er hat bei einer Versammlung die schweren Fehler adressiert. (Quelle: ZUMA Press/imago-images-bilder)

Mehr als eine Stunde lang griffen die Polizisten wĂ€hrend des Massakers an einer texanischen Schule nicht ein. Ein Bericht von Experten prangert nun weitere große Fehler an.

Rund sechs Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas hat ein Expertenbericht VersĂ€umnisse der Polizei benannt. In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der UniversitĂ€t Texas hieß es, ein Polizist habe beobachtet, wie der bewaffnete TĂ€ter auf die Grundschule in Uvalde zuging. Der Beamte habe seinen Vorgesetzten um Schießerlaubnis gebeten. "Der Vorgesetzte hat das entweder nicht gehört oder zu spĂ€t reagiert."

Der Polizist habe sich dann umgedreht, um die Erlaubnis von dem Vorgesetzten einzuholen. Als er sich wieder dem VerdÀchtigen zuwenden wollte, sei der 19-JÀhrige bereits in der Schule gewesen.

Zweiter Polizist ĂŒbersah VerdĂ€chtigen

In dem Bericht wurden auch andere VersĂ€umnisse angeprangert, die die Bluttat zumindest begĂŒnstigten. So sei die AußentĂŒr, durch die der TĂ€ter in die Schule eindrang, nicht abgeschlossen gewesen.

Ein weiterer Polizist sei mit seinem Streifenwagen in hoher Geschwindigkeit ĂŒber den Schulparkplatz gefahren, als der VerdĂ€chtige ebenfalls dort war, habe ihn aber nicht entdeckt. "WĂ€re der Beamte langsamer gefahren oder hĂ€tte er sein Auto am Rande des SchulgelĂ€ndes geparkt und sich zu Fuß genĂ€hert, hĂ€tte er den VerdĂ€chtigen vielleicht gesehen."

19 Kinder von SchĂŒtze getötet

Der SchĂŒtze hatte im Mai in der Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die Polizei geriet wegen ihres spĂ€ten Eingreifens an der Schule massiv in die Kritik. Erst mehr als 75 Minuten, nachdem der SchĂŒtze das Feuer eröffnet hatte, waren EinsatzkrĂ€fte in das Klassenzimmer mit dem AmoklĂ€ufer eingedrungen und töteten ihn.