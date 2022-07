Hamburg: Zwei Frauen tot in Wohnung gefunden

In einem Wohnhaus in Elmshorn nahe Hamburg sind am Samstag die Leichen zweier Frauen gefunden worden. "Nach ersten EinschĂ€tzungen dĂŒrften die beiden Frauen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein", teilte die Polizei am Abend in Bad Segeberg mit. In TatortnĂ€he sei eine "tatverdĂ€chtige Person" gestellt und festgenommen worden. Eine Polizeisprecherin nannte am Abend mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Details zu der Person.