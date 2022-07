Rassistischer Angriff auf SPD-Politiker in Bayreuth

Der SPD-Politiker Halil Tasdelen ist in Bayreuth rassistisch beleidigt und durch einen Kopfsto├č verletzt worden. Der 49-j├Ąhrige Stadtrat erlitt dabei Blessuren im Gesicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Freitagnachmittag haben demnach ein unbekannter Mann und eine 39-j├Ąhrige Frau den Lokalpolitiker zun├Ąchst in "ausl├Ąnderfeindlicher Weise" beleidigt. Anschlie├čend attackierte der Mann Tasdelen und fl├╝chtete ├╝ber einen Hinterhof.