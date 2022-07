Amazonas-Doppelmord: War ein Foto der Grund für das Verbrechen?

Der Mord an einem Journalisten und seinem Begleiter im Amazonas-Gebiet könnte durch ein Bild ausgelöst worden sein. Die Staatsanwaltschaft nannte neue Details.

Der Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira sind vermutlich erschossen worden, als sie im brasilianischen Amazonasgebiet das Boot ihrer mutmaßlichen Mörder fotografieren wollten. Vor dem Doppelmord habe Pereira seinen Begleiter Phillips aufgefordert, ein Foto des Boots zu machen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Die Einzelheiten wurden bekannt, nachdem am Donnerstag gegen drei Männer Anklage wegen des Verbrechens erhoben worden war. Zwei von ihnen gestanden die Tat, der dritte hingegen nicht.

Bei Recherche für ein Buch über Gewalt gegen Indigene

Der Brite Phillips und der Brasilianer Pereira hatten im Javari-Tal für ein Buch über Gewalt gegen Indigene und den Schutz des Regenwalds recherchiert. In der Region , die an Peru und Kolumbien grenzt, sind Goldgräber, Wilderer und Drogenbanden aktiv.

Pereira hatte als entschiedener Verfechter der Rechte indigener Völker vor seinem Tod mehrere Morddrohungen erhalten. Der Polizei zufolge könnte der Mord im Zusammenhang mit illegalem Fischfang stehen – ein Thema, das Pereira am Herzen lag.

Die Union der indigenen Völker des Javari-Tals (Unijava), die sich an der Suche nach den verdächtigen Männern beteiligt hatte, verlangt eine Aufklärung. Hinter der Tat steckten nicht allein zwei Mörder, sondern eine "mächtige kriminelle Gruppe, die das Verbrechen bis ins kleinste Detail geplant hatte", hieß es in einer Erklärung der Unijava. Die Behörden hätten zahlreiche Beschwerden über organisierte Banden in der Region ignoriert.