Kampf gegen Aids: Vierter HIV-Patient gilt als genesen

Nach der Corona-Impfung im März 2021 setzte der Patient die antiretroviralen Medikamente ab und gilt seither als vollständig geheilt. Der Patient war 31 Jahre lang mit dem HI-Virus infiziert, länger als die anderen Menschen, die vollständig geheilt werden konnten.

Ältester der vollständig geheilten Patienten

Jana Dickter, Spezialistin für Infektionskrankheiten am Krebszentrum "City of Hope" (Stadt der Hoffnung), sagte der Nachrichtenagentur AFP, er sei der älteste der vollständig geheilten HIV-Patienten, und sein Erfolg sei vielversprechend für andere ältere HIV-Patienten, die ebenfalls an Krebs leiden.

Die Chemotherapie mit reduzierter Intensität habe bei dem Patienten geholfen und könne auch anderen älteren HIV-Patienten mit Krebs eine Behandlung ermöglichen, sagte Dickter. Allerdings sei es eine komplizierte Behandlung mit starken Nebenwirkungen, die für die meisten HIV-Patienten keine Option sei.

Kampf gegen Aids weltweit ins Stocken geraten

Trotz dieses Erfolgs ist der Kampf gegen Aids einem UN-Bericht zufolge weltweit ins Stocken geraten. In den vergangenen beiden Jahren hätten – auch angesichts der Corona-Pandemie und anderer Krisen – deutlich weniger Mittel als zuvor zur Bekämpfung von HIV und Aids zur Verfügung gestanden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des UN-Programms für den Kampf gegen Aids (UNAIDS). In einigen Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen zuvor gesunken war, stiegen sie nun wieder; Millionen von Leben seien bedroht.

Weltweit hätten sich im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert. Damit sei die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vorjahr zwar immer noch gesunken, allerdings nur noch um 3,6 Prozent – so wenig wie seit 2016 nicht mehr. Unter anderem in Osteuropa, Teilen Asiens, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika sei die Zahl der Neuinfektionen gestiegen. Im Osten und Süden Afrikas sei der Fortschritt ins Stocken geraten. Einen Rückgang der Infektionen habe es beispielsweise in West- und Zentralafrika sowie in der Karibik gegeben.

650.000 Menschen starben 2021 an Folgen von Aids

Relativ gesehen besonders hoch sei die Zahl der Neuinfektionen bei jungen Frauen und weiblichen Jugendlichen gewesen, hieß es in dem Bericht. Alle zwei Minuten habe es 2021 in dieser Gruppe eine Neuinfektion gegeben. Insgesamt lebten inzwischen weltweit mehr als 38 Millionen Menschen mit HIV. Rund 650.000 Menschen seien im vergangenen Jahr an den Folgen von Aids gestorben. "Diese Zahlen zeigen, dass der weltweite Kampf gegen Aids in Gefahr ist", sagte UNAIDS-Chefin Winnie Byanyima.