Pfullendorf: Vermisster Festivalbesucher von "Summerty" tot aus See geborgen

Nach einer tagelangen Suchaktion hat die Polizei einen vermissten 28-Jährigen tot aus einem See in Pfullendorf (Baden-Württemberg) geborgen. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. "Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes", hieß es weiter.